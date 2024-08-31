Trabzonspor'da bir ayrılık daha! Trezeguet, Katar yolcusu
Trabzonspor'da Mahmoud Trezeguet, Katar Ligi'ne transfer oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 18:28, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:30
Trabzonspor, Al-Rayyan ile Mahmoud Trezeguet'in satın alma opsiyonlu kiralanması hakkında anlaştı.
ÖZEL UÇAKLA ALINDI
A Spor'un haberine göre; Trezeguet Al-Rayyan'ın gönderdiği özel uçakla Trabzon'dan ayrıldı.
29 yaşındaki futbolcu Türkiye'de Kasımpaşa ve Başakşehir formaları da giymişti.