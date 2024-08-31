Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi sona erdi
Trabzonspor'da Abdullah Avcı dönemi resmen sona erdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 18:49, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 18:50
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Bordo mavililerden yapılan açıklama şöyle:
"Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Abdullah Mucib Avcı arasındaki 30.06.2025 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Avcı, sözleşme kapsamındaki alacaklarının yarısından feragat etmiştir."