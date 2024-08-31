Sosyal medyadan Atatürk'e ve Türk milletine hakaret eden şüpheli tutuklandı

Yerlikaya, "Sosyal medya üzerinden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve aziz milletimize hakaret eden Burak Keleş adlı şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce yakalanarak gözaltına alınmıştır." ifadesini kullanmıştı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net