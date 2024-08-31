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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi fikstürü açıklandı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 31 Ağustos 2024 22:12, Son Güncelleme : 31 Ağustos 2024 22:14
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Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının fikstürü belli oldu

UEFA Avrupa Ligi fikstürü belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın maç takvimi de açıklanmış oldu.

Buna göre Galatasaray ilk maçını PAOK ile kendi evinde yapacak. Mücadele 25 Eylül'de oynanacak.

Beşiktaş, 26 Eylül'de Ajax'a konuk olacak.

Fenerbahçe ise 26 Eylül'de Union Saint-Gilloise'yi evinde ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

26 Eylül Ajax (D)

3 Ekim Frankfurt

24 Ekim Lyon (D)

6 Kasım Malmö

28 Kasım Maccabi Tel Aviv

12 Aralık Bodo Glimt (D)

22 Ocak Athletic Bilbao

30 Ocak Twente (D)

GALATASARAY'IN FİKSTÜRÜ

25 Eylül PAOK

3 Ekim RFS (D)

23 Ekim Elfsborg

7 Kasım Tottenham

28 Kasım Alkmaar (D)

12 Aralık Malmö (D)

21 Ocak Dinamo Kiev

30 Ocak Ajax (D)

FENERBAHÇE'NİN FİKSTÜRÜ

25 Eylül Union SG

3 Ekim Twente (D)

24 Ekim Manchester United

7 Kasım Alkmaar (D)

28 Kasım Slavia Prag (D)

11 Aralık Athletic Bilbao

23 Ocak Lyon

30 Ocak Midtjylland (D)

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