Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba hayatını kaybetti

Kulübün X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Bamba'nın, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos'ta deplasmanda oynadıkları Manisa FK maçı öncesi rahatsızlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik Direktörümüz Bamba, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılmış ve burada verdiği yaşam savaşını maalesef kaybetmiştir. Başta ailesi olmak üzere camiamızın başı sağ olsun." ifadesi kullanıldı.