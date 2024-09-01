Üç katlı telefonlar geliyor!

Katlanabilir telefonlarda yeni dönem başlıyor. İlk piyasaya sürüldüğünden bu yana büyük ses getiren ikiye katlanan telefonlar yerini üç katlı telefonlara bırakmaya hazırlanıyor. Huawei, Xiaomi, Oppo, Tecno ve Samsung gibi markalar bu alandaki çalışmalarına hız verirken, yeni modellerin 2025'te tüketiciyle buluşması bekleniyor.

Katlanabilir telefon teknolojisi, ekran teknolojisinin gelişimiyle bağlantılı olarak ilk defa 2011 yılında ortaya çıktı. Kyocera adlı bir firmanın çıkardığı dokunmatik ekrana sahip katlanabilir telefon, bu alandaki ilk örneklerden biri oldu. İkiye katlanabilir telefonlar ise hayatımıza ilk olarak 2018'de ABD menşeili Royole şirketinin FlexPai ile girdi. Ardından Samsung 2019 yılında Mobil Dünya Kongesi'nde Galaxy Fold'u resmen tanıttı. Samsung bu alanda kısa sürede büyük başarı yakalarken, Huwei de Mate X modeli ile Samsung'a rakip oldu. Bu iki markayı Xiaomi, LG, Oppo, Motorola ve TCL gibi markalar takip etti. Artık ikiye katlanabilen telefonlar yerini üç katlı telefonlara bırakmaya hazırlanıyor.

Üç katlı telefonlarda daha çok Çinli firmalar öne çıkıyor. İkiye katlanan telefonlarda liderliği Samsung'a kaptıran Huawei bu defa işi sıkı tutuyor. Huawei'nın telefonu eylül ayında Nova 13 serisi akıllı telefonlar ve Watch GT 5 serisi akıllı saatlerle birlikte resmi olarak piyasaya sürmesi bekleniyor. Huawei'nin yanı sıra TCL ve Xiaomi üçe katlanan telefon üzerinde çalışmalarını yürütürken, Tecno Phantom Ultimate 2 modeli ile Oppo da Find N Serisi ile "ben de varım" dedi. Katlanabilir telefonun öncülerinden Güney Koreli Samsung da üç katlı telefon için patent aldı. Öyle görünüyor ki 2025, üçe katlanabilen telefonların yılı olabilir.

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GİBİ KULLANILABİLECEK

Üç katlı telefonlar birçok farklı şekilde kullanılabilecek. Örneğin, cihaz mini bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılabilir; alt katman ekran klavyesine dönüşürken, üst katman ekran olarak hizmet verebilir. Ayrıca, cihaz 'çadır' moduna da getirilebilir; bu da ortak çalışma için ideal bir ortam sunuyor. Ayrıca çoklu pencere modu ile birden fazla uygulamayı aynı anda çalıştırmak da mümkün.

ÖMER TEMÜR