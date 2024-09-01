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LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar

LPG-otogaz işi yapan bazı firmalar ÖTV artışından önce birbirlerine sahte satışlar yaparak stoklarını bitirmiş gibi gösterdi. 500 milyon TL'nin üzerinde vergi kaçırıldığını belirleyen Ticaret Bakanlığı işlem başlattı. Sahte faturalandırma yapan firmalara ağır cezalar yolda.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 08:05, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 07:39
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LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar

Yenişafak'tan Ali Kürşad Büyükada'nın haberine göre; LPG-Otogaz sektöründe faaliyet gösteren firmaların ÖTV artışlarının olduğu dönemlerden önce yaptığı yüksek tutarlı satışlar Ticaret Bakanlığı'nın dikkatini çekti ve inceleme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonucunda LPG firmalarının sürekli olarak birbirlerine yüksek tutarlı faturalar düzenlediği, düzenlenen bazı faturaların usüle uygun olmadığı ve firmaların özellikle ithal ettikleri otogaz ürünlerinde ÖTV göstermeksizin satış yaptığı tespit edildi.

SAHTE FATURA KESTİLER
Firmalar ÖTV artışlarının olduğu dönemlerden önce, daha az ÖTV ödemek amacıyla başka firmalara otogaz satışı yapılmış gibi gösterdikleri, aynı firmalardan tekrar daha yüksek tutarlı faturalar ile otogazın geri alınmış gibi gösterildiği tespit edildi. LPG satışı yapan firmalar yaptıkları usülsüzlükler nedeniyle 6 ayda ÖTV ve diğer vergilerden yaklaşık 500 milyon liralık vergi kaybı oluşturdu.

UCUZA ALIP PAHALIYA SATIŞ
LPG-Otogaz satışı yapan firmalar aynı ürünü birbirlerine satarak daha az vergi ödemenin yanı sıra bu ürünleri gelen ÖTV ve kur nedenli akaryakıt zamlarının ardından daha pahalıya satarak haksız kazanç da elde etti. Örneğin 14 TL'den alım yaptıkları otogazı vergiler ile 16 TL'ye satması gerekirken, 14 TL'ye aldığı otogazı vergiler dahil 21 TL'ye satarak aradaki fiyat farkını ceplerine koymuş oldu. Bu sayede vatandaşlardan sağladıkları haksız kazancın da 100 milyonlarca lirayı bulduğu öngörülüyor.

CEZA İÇİN İŞLEMLER BAŞLATILDI
Yaklaşık olarak 500 milyon TL değerindeki vergi kaybı ve vatandaşlara satış ile haksız kazanç elde eden LPG Otogaz firmalarına yapılan denetlemeler ve tespitleri içeren çalışma raporu, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili kurumlara iletildi. Kurumların da çalışmalarının ardından LPG sektöründe bu tarz sahte faturalandırma yapan firmalara büyük cezalar gelmesi öngörülüyor.

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