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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara'nın kuzeybatısı ile Doğu Akdeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen 5 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 08:38, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 08:40
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı-Haritalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması gerekmektedir.

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