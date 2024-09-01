Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip

Türkiye Gazetesi'nden Ömer Temür'ün haberine göre; Günümüz iş dünyasında, özellikle pandemi sonrası evden çalışma düzeni hızla yaygınlaştı. Ancak bu yeni çalışma modelinin beraberinde getirdiği en büyük zorluklardan biri, çalışanların verimliliğini izlemek ve yönetmek oldu.

İşte tam bu noktada devreye giren MonitUp, çalışanların bilgisayar kullanımını izleyerek iş verimliliğini artırıyor. MonitUp, PC açılış ve kapanış saatleri, kullanılan uygulamalar ve web siteleri gibi verileri analiz ederek işletmelere detaylı raporlar sunuyor.

Ayrıca, MonitUp'ın sunduğu düşük kaliteli ekran görüntüleri, iş süreçlerinin daha yakından takip edilmesine imkan tanıyor. MonitUp'ın kurucusu Faruk Durak, "Bugün MonitUp, Türkiye'deki ve dünyadaki birçok işletmenin verimliliğini artırmak için tercih ettiği bir yazılım haline geldi. MonitUp sürekli gelişen teknolojik altyapısı sayesinde, işletmelerin sadece mevcut durumlarını izlemekle kalmayıp, aynı zamanda gelecekteki iş süreçlerini optimize ediyor" dedi.