Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi
Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 10:02, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:18
ADANA (AA) - Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik Sarıçam ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Adreste yapılan aramada 5 milyon 810 bin makaron bulundu.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.