Adana'da 5 milyon 810 bin makaron ele geçirildi

Adreste yapılan aramada 5 milyon 810 bin makaron bulundu.

ADANA (AA) - Adana'da 5 milyon 810 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net