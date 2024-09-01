Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfa'da Kocaelispor ile karşılaşacak
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Kocaelispor'u Şanlıurfa'da ağırlayacak.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 10:06, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:07
ŞANLIURFA (AA) - Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında yarın Kocaelispor'u Şanlıurfa'da ağırlayacak.
11 Nisan Stadı'nda saat 21.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.
Amed Sportif Faaliyetler ekibi ligdeki ilk 3 maçında Fatih Karagümrük ve Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldı, Uğur Okulları İstanbulspor'a ise 1-0 mağlup oldu.
Kocaelispor ise Gençlerbirliği ve Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1, Erzurumspor FK'yi de 1-0 yendi.