Galatasaray yönetiminden Jose Mourinho'ya gönderme!

KPSS ön lisans oturumu başladı
KPSS ön lisans oturumu başladı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Tabancayla eşini öldürüp, intihar etti
Tabancayla eşini öldürüp, intihar etti
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Sanayide kira artışı yüzde 100
Sanayide kira artışı yüzde 100
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Yeşil pasaporta talep patladı, ilk kez bordoyu solladı
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Dolandırıcılara 'çerez' olmayın!
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
Terörle iltisaklı kişi ve kurumuların mal varlığı donduruldu
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
'İki Suriyeli Adalet Bakanlığında işe alındı' paylaşımlarına soruşturma
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Metrobüs kazası soruşturmasında 5 şüpheli tutuklandı
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Erdoğan: 85 milyon olarak hepimiz aynı gemideyiz
Ana sayfaHaberler Spor

Galatasaray yönetiminden Jose Mourinho'ya gönderme!

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Adanaspor maçının ardından Jose Mourinho'ya göndermede bulunarak "Dünkü maçta faulün yerini neredeyse yedek kulübesi belirleyecekti. Elleriyle işaret etmedikleri kaldı. Hakemlerimizden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" dedi.

Haber Giriş : 01 Eylül 2024 10:22, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 10:23
Yazdır
Galatasaray yönetiminden Jose Mourinho'ya gönderme!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Galatasaray, karşılaşmadan 5-1'lık galibiyetle ayrıldı. Maçın sonunda açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

"2 PENALTIYLA BİZİ CEZALANDIRDILAR"

"Bugün 5-1 kazandık ancak 2 tane çok ucuz penaltıyla karşı karşıya kaldık" diyen Hatipoğlu, "Bu maç böyle olmasaydı çok büyük infiallere yol açılabilirdi. Kolay verilen 2 penaltıyla bizi cezalandırdılar. Bizim kazandığımız penaltıdaki kırmızı kartın VAR müdahalesiyle olması hakem adına talihsiz andı. Ligin başındayız. Hakemlerimiz çok daha dikkatli olmalı. Kolay geçen maçlarda bu kadar bariz hatalar olmamalı" dedi.

MOURINHO'YA GÖNDERME

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya göndermede bulunan Hatipoğlu, "Dünkü maçta faulün yerini neredeyse yedek kulübesi belirleyecekti. Elleriyle işaret etmedikleri kaldı. Hakemlerimizden biraz daha dikkatli olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BİRAZ SAĞDUYULU DAVRANMALIYIZ"

Hatipoğlu, "Küçük bir sitemim var. Bugün seyircilerimiz için öngörülen rakam 1905 TL. 1905 çok güzel rakam ama Anadolu insanı için, deplasman tribünü için çok fazla. Biraz daha sağduyulu davranmalıyız" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber