Genç satranççılar, Avrupa şampiyonasında 4 madalya kazandı

Kadın usta adayı (WCM) Elif Zeren Yıldız, 16 yaş kızlar, Senem Gül Başsarı da 12 yaş kızlar kategorisinde bronz madalya elde etti.

Usta adayı (CM) Ali Poyraz Uzdemir, 10 yaş genel kategoride Avrupa şampiyonu, Zeynep Duru Şahin ise 12 yaş kızlar kategorisinde Avrupa 2'ncisi oldu.

Türkiye Satranç Federasyonunun açıklamasına göre, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen organizasyonda 47 ülkeden, 191?i ünvanlı 1238 sporcu, 9 tur boyunca şampiyonluk için hamle yaptı.

ANKARA (AA) - 2024 Avrupa Yaş Grupları Satranç Şampiyonası?nda Türkiye'yi temsil eden sporcular, 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

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