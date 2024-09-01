Eylül ayında dünyada neler olacak?

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 79. oturumu ve ABD başkanlık seçimleri için ilk erken oylama eylül ayının önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

Eylül 2024'te uluslararası gündemin öne çıkan bazı maddeleri şöyle:

1 Eylül

- Afrika Birliği, Afrika Ekonomik Komisyonu ve Afrika Kalkınma Bankası işbirliğiyle Fildişi Sahillerinin başkenti Abidjan'da, 12. İklim Değişikliği ve Gelişim Konferansı düzenlenecek.

3 Eylül

- Kırgızistan'ın Issık Göl Bölgesi'nde Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) üyesi ülkelerin askeri tatbikatları başlayacak.

4 Eylül

- Afrika Birliği Komisyonu tarafından ilk kez Etiyopya'nın Adis Ababa kentinde Africa Urban Forum yapılacak.

7 Eylül

- 81. Uluslararası Venedik Film Festivali, büyük ödül "Altın Aslan"ın sahibini bulacağı ödül töreniyle sona erecek.

8 Eylül

- Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos'ta başlayan 2024 Paris Paralimpik Oyunları sona erecek.

10 Eylül

- BM Genel Kurulu'nun 79. oturumu, New York'taki genel merkez binasında yapılacak.

- Donald Trump ve Kamala Harris, 5 Kasım'da yapılacak ABD başkanlık seçimleri öncesinde, New York'taki ABC kanalının stüdyosunda karşı karşıya gelecek.

11 Eylül

- New York'ta, 11 Eylül terör saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla, yıkılan ikiz kulelerin yerine yapılan Grand Zero adlı binanın bahçesinde ve Pentagon Anıtı önünde tören düzenlenecek.

13 Eylül

- NATO Genelkurmay başkanları, Çekya'nın başkenti Prag'da toplanacak, toplantı 3 gün sürecek.

15 Eylül

- ABD askerleri Nijer'den çekilecek.

- Azerbaycan'da, Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 106. yılı kutlanacak.

- Bakü'de, Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'i yapılacak.

16 Eylül

- ABD başkanlık seçimleri için ilk erken oylama başlayacak.

21 Eylül

- Kırgızistan'da Türk düşünür Yusuf Has Hacip Günü dolayısıyla anma etkinliği düzenlenecek.

24 Eylül

- Dünya liderlerinin katılımıyla BM Genel Kurulu gerçekleştirilecek.

- AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanacak.

29 Eylül

- Avusturya'da genel seçimler yapılacak.