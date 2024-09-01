Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
Büyüme rakamları yarın açıklanacak
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
KPSS ön lisans oturumu sona erdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
'Vergi yüzsüzleri' ifşa edilecek! Talimatı Bakan Şimşek verdi
Yeni adli yıl yarın başlayacak
Yeni adli yıl yarın başlayacak
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
TSYD'ye 'başörtü' soruşturması
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
Okullarda ilk zil 'uyum' için çalacak
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
TSK tarihinde ilk: Kara, Deniz, Hava Harp Okulları'na kadınlar damga vurdu
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklar kapatıldı
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
Masa başında kaytarmaya son! Çalışanlara bilgisayar üstünden sıkı takip
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
LPG ile 500 milyon TL kaçırdılar
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Minikler için uyum zamanı: Uzmanlardan ilk hafta uyarıları
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Savunma sanayiinde gaza yüklendik
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
Erdoğan, Hava Harp Okulu Camii'nin açılışını yaptı
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Eğitim-Öğretim hazırlık ödeneğinde yüzde 192 artış
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
Prof. Dr. Naci Görür, 'eli kulağında' diyerek uyardı!
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
SGK, 70 Bilişim personeli alacak
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
'Başörtülü kadın havuza alınmadı' iddiası! TSYD'den açıklama
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'da menfeze çarpan otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Narin Güran'ın amcası gözaltına alındı
Marmara için sağanak uyarısı
Marmara için sağanak uyarısı
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
İki bakanlıktan ilkokula başlayacak öğrenciler ve aileleri için işbirliği
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
'Enflasyon düzeltmesi'ne ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
Ağustos enflasyonu salı günü açıklanacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
KPSS Ön Lisans yarın 10.15'te yapılacak
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Araç alım satımında yeni dönem! Vatandaşa noter sürprizi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek

Ticaret Bakanlığı himayesinde gerçekleştirilecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat: "Türk şirketlerinin dev pazaryeri platformlarındaki başarı hikayeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 11:41, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 11:42
Yazdır
e-İhracatın geleceği İstanbul'daki zirvede şekillenecek

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, e-ihracatın geleceğini şekillendirecek İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne küresel pazaryerlerinin temsilcilerinin katılacağını belirterek, "Türk şirketlerinin bu platformlardaki başarı hikayeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek." dedi.

Ticaret Bakanlığı himayesinde, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) tarafından organize edilen ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile işbirliğiyle desteklenen İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi (IGEXX) 2024, 4-5 Eylül'de İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Zirve, dünya çapında e-ticaret ve e-ihracat sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getirerek, e-ihracatın geleceğine dair önemli paylaşımlar ve stratejik işbirliklerine ev sahipliği yapacak.

- "Türkiye'de bir araya gelecek pazaryerlerinin hacmi 1,5 trilyon doların üzerinde"

Bolat, AA muhabirine zirveye ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin e-ihracat hedefleri doğrultusunda Türk markalarının küresel pazarlarda bilinirliğinin sağlanması ve pazar paylarının artırılması amacıyla düzenlenecek söz konusu zirveye Walmart, Shopee, Jumia, Tmall, Reliance Group, About You gibi 30'a yakın dev pazaryerinin temsilcisinin katılacağını söyledi.

Türkiye'de bir araya getirilecek pazaryerlerinin hacminin 1,5 trilyon doların üzerinde olduğunu dile getiren Bolat, "Global arenada e-ihracatın geleceğini şekillendirecek zirve, söz konusu platformların, dünya çapında milyonlarca tüketiciye ulaşma imkanı sunarken, Türk ihracatçılarının global pazarda daha güçlü bir yer edinmelerine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Bolat, "İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi"nin, yalnızca büyük pazaryerlerini değil, aynı zamanda yenilikçi girişimleri ve KOBİ'leri de bir araya getireceğine dikkati çekerek, "Zirve, e-ihracatta stratejik işbirliklerinin kurulmasına, yeni trendlerin ve teknolojik ilerlemelerin tartışılmasına olanak tanıyacak. Katılımcılar, global pazaryerlerinde yer almak için gerekli stratejileri öğrenmenin yanı sıra doğrudan bu pazaryerlerinin temsilcileriyle birebir görüşmeler yapma fırsatı bulacaklar." ifadelerini kullandı.

- "Zirve, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artırmada önemli adım olacak"

Zirveyle e-ihracat alanında derinlemesine bilgi paylaşımının, yenilikçi çözümlerin geliştirilmesinin ve yeni tüketici davranışlarının analiz edilmesinin hedeflendiği dile getiren Bolat, zirvenin e-ticaret uzmanlarını, perakendecileri, dağıtımcıları, entegratörleri ve e-ihracat konsorsiyumlarını bir araya getireceğini bildirdi.

Bolat, etkinlikte, omnichannel perakende şirketlerinden dijital ödeme sistemlerine, lojistik firmalarından global pazaryerlerine kadar geniş bir yelpazede sektör liderlerinin yer alacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi, katılımcılara panel tartışmaları ve B2B görüşmeler gibi etkinliklerle kapsamlı deneyim sunarken, Türkiye'nin e-ihracat kapasitesini artırma yolunda önemli bir adım olacak. Türk şirketlerinin bu platformlardaki başarı hikayeleri, etkinliğin ana başlıklarından biri olacak ve zirve, ülkemizin dijital ticaretteki yerini güçlendirecek. Zirve kapsamında, ihracat ekosisteminin tüm paydaşları ve KOBİ'ler global pazaryerleriyle B2B görüşmeler yaparak, ülkemizin e-ihracat hacmini artırmak için yeni işbirlikleri, fırsatları yakalayacaklar. Bu işbirlikleri, Türk ihracatçılarının dünya çapında sınır ötesi ticaret fırsatlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine imkan tanıyacak."

Bakan Bolat, sektör paydaşlarını İstanbul Küresel E-İhracat Zirvesi'ne ister ziyaretçi olarak ister B2B görüşmeleri için katılmaya davet ederek, isteyenlerin "www.igexx.com" adresi üzerinden online kayıt yaptırabileceklerini kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber