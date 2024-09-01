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Okula başlayacak çocuklarda kaygı bozukluğuna karşı velilere öneriler

Medipol Sağlık Grubu Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Ömür Çiftçi; "Okullarda yaklaşık bir hafta alıştırma dönemi oluyor, bu süreç içerisinde okula çocuklarımızla birlikte gitmeli ve çocuğa okulun ne olduğunu, okulda ne yapıldığını anlatmalıyız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 22:53, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:54
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Okula başlayacak çocuklarda kaygı bozukluğuna karşı velilere öneriler

Medipol Sağlık Grubu Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Danışmanı Ömür Çiftçi, okulların açılmasına kısa bir süre kala velileri çocuklarda kaygı bozukluğu konusunda uyardı.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çiftçi, okula başlayacak çocuklarda oluşabilecek davranış bozukluklarına dikkati çekerek, velilere tavsiyelerde bulundu.

Çocukların yeni bir döneme geçiş yaptığını belirten Çiftçi, okul öncesi ve sonrasında çocukların hem heyecanlı hem de kaygılı olabileceğini, heyecanlarını ve kaygılarını yönetmenin büyük bir öneme sahip olduğunu aktardı.

Çiftçi, okullarda oryantasyon süreçlerinin de başladığına işaret ederek, "Okullarda yaklaşık bir hafta alıştırma dönemi oluyor, bu süreç içerisinde okula çocuklarımızla birlikte gitmeli ve çocuğa okulun ne olduğunu, okulda ne yapıldığını anlatmalıyız. Okul süreci içerisinde belli kırtasiye alışverişleri de yapılıyor. Velilerimize önerim; çocuklarımızın kırtasiye ve kıyafet alışverişlerini birlikte yapmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, çocukların 3 aylık tatil sürecinden çıktığını hatırlatarak, "Çocukların bu süre içerisinde uyuma saatinden kalkma saatine kadar belli bir düzenleri olmuyordu. Okul dönemi itibariyle belli rutinler de yeniden hayatlarına giriyor. Bir haftalık süre içerisinde bunu düzene sokmalıyız. Kahvaltı rutinlerini birlikte yapmalısınız. Kitap okuma alışkanlıklarını yeniden hatırlatabiliriz." açıklamasını yaptı.

Çocukların okula başladıktan sonraki dönemlerde kaygılarının da oluşabileceğini kaydeden Çiftçi, velilerin çocuklara okulun güvenli bir ortam olduğunu, duygusal olarak bir takım sıkıntılar yaşayabileceklerini ancak, okulun da bir ev ortamı olduğunu hatırlamaları gerektiğine vurgu yaptı.

Velilerin çocuklara "Seni okuldan ben alacağım, evde de ben olacağım" ifadesini kullanıp güveni aşılamaları gerektiğini belirten Çiftçi, "Burada çok kararlı bir sürece girmeliyiz. Çocuklarımız ailelerinden ayrılıyor, özellikle annesinden ayrılıyor ve okula başlıyor. Burada 'Hayır okula gideceksin, başlamak zorundasın' gibi ifadeler kullanmak ya da arkamızı dönmek de yanlıştır. Güvenli bağlar kurmalı ve adımlarımızı kararlı olarak atmalıyız. Çocuğumuza da bunun mesajını sağlıklı bir şeklinde vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.???????

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