ABD Büyükelçisi Flake Türkiye'ye şiirle veda etti

3 yıllık görev süresi bugün sonra eren ABD'nin Ankara Büyükelçisi sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Cami önünde poz verdiği fotoğrafını paylaşan Jeff Flake şiirle veda etti. Büyükelçi'nin paylaşımında Henry Van Dyke'a ait şu mısralar yer aldı:

"EVİME DÖNDÜM, ELVEDA TÜRKİYE"

Ah, yine evime döndüm, ve yine evime döndüm, Amerika'ya!

Batıya doğru giden, dalgalı denizi yararak ilerleyen bir gemi istiyorum,

Okyanus akıntılarının ötesindeki kutsanmış ülkeye,

Havanın güneş ışığıyla dolu olduğu ve bayrağın yıldızlarla dolu olduğu yer - Henry Van Dyke

Elveda Türkiye

Oh, its home again, and home again, America for me!

I want a ship thats westward bound to plough the rolling sea,

To the blessed Land of Room Enough beyond the ocean bars,

Where the air is full of sunlight and the flag is full of stars - Henry Van Dyke



Farewell, Türkiye pic.twitter.com/PWGtZF8WGy