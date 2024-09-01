Sünnet düğününde havaya açılan ateşle bir çocuk yaralandı
Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralandı. Yaralı çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.B.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 12:15, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:15
AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'a bağlı Sülümenli beldesinde bir çocuk sünnet düğününde havaya açılan ateş sonucu yaralandı.
Beldedeki düğün salonunda E.K. (7) için sünnet düğünü düzenlendi.
Düğün sırasında oynamak için bahçeye çıkan E.K. karın bölgesine isabet eden kurşunla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yapılan araştırmada E.K'nin, H.B.Ö'nin (36) rastgele havaya ateş etmesiyle yaralandığı tespit edildi.
Yaralı çocuk Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, H.B.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.