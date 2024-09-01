Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgeleri ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde 17 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 12:28, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 12:29
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 17 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek."