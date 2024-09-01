Büyüme rakamları yarın açıklanacak

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyor. Ankete katılan ekonomistlerin ikinci çeyreğe ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 2,60 ile yüzde 3,50 aralığında yer alıyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net