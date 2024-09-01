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MEB'in eğitim teknolojilerinin ele alınacağı zirve düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitimde teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerlemeleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla İstanbul'da 5-7 Eylül'de Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi (ETAK24) yapılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 20:25, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 20:26
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MEB'in eğitim teknolojilerinin ele alınacağı zirve düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), eğitimde teknoloji ve araştırma geliştirme faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerlemeleri uluslararası alanda tanıtmak amacıyla İstanbul'da 5-7 Eylül'de Uluslararası Eğitimde Teknoloji, AR-GE ve Kalite Zirvesi (ETAK24) yapılacak.

İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek ETAK24'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi (TETZ), 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında başarıyla tamamlanmıştı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Bakanlık, bu yıl beşincisi düzenlenecek TETZ'i, ETAK24 adıyla 5-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirecek.

Zirvede, MEB'in eğitim teknolojisi, AR-GE faaliyetleri ile kalite konularındaki ilerleyen çalışmalarının uluslararası alanda tanıtılmasına, örnek çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşmasına ve bu alanlarda önde gelen ulusal ve uluslararası kurumları bir araya getirerek işbirliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlanacak.

Bu kapsamda Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndaki zirvede, AR-GE ve kalite konularında uzmanların sunumları, özel oturumlar, paneller, atölye çalışmaları ve deneyim noktaları gibi faaliyetler düzenlenecek.

Ayrıca zirvede, oluşturulacak fuar alanında Türkiye'de eğitim teknolojileri ekosisteminde yer alan şirketlerin yanı sıra yabancı şirketlerin de yürüttüğü çalışmalara ilişkin stantlara ve teknoloji tanıtım etkinliklerine yer verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da 6 Eylül'de zirveye katılması ve konuşma yapması bekleniyor.

- 109 öğretmen sunum yapacak

MEB, zirve bildiri sunumları kapsamında öğretmenlerden, belirlenen temalarda olmak üzere Bakanlığın dijital değerlendirme sistemi üzerinden bildiri başvurularını aldı.

Bildiri başvurularının her biri öğretmen ve akademisyen hakemlerden oluşan bir kurul tarafından detaylı değerlendirmeye tabi tutuldu ve sürecin tamamında kör hakemlik sistemi uygulandı. Detaylı değerlendirme süreci tamamlanmasının ardından 119 bildiri zirvede sözlü sunuma hak kazandı.

Buna göre öğretmenlerden 109'u, zirvede bildirilerinin sözlü sunumunu yapacak.

- 2011'de FATİH Projesi hizmete sunulmuştu

Bakanlık, eğitim öğretimde fırsat eşitliğini temin etmek, okullarda teknolojik altyapıyı iyileştirmek ve bilgi iletişim teknolojilerinin eğitim ve öğretim süreçlerinde etkin kullanımını sağlamak amacıyla 2011'de Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi'ni hayata geçirmişti.

FATİH Projesi ile Türkiye'deki tüm okul ve sınıfa etkileşimli tahta kurulması, donanım alt yapısının hazırlanmasını, her okula yüksek hızlı internet verilmesini, öğretmen ve öğrencilere tablet bilgisayar dağıtılmasıyla bilişim teknolojisi donanımının öğrenme-öğretme sürecinde etkin kullanılması amaçlanmış ve eğitimde uygulanan teknolojiler bakımından tüm dünyaya öncülük yapan projeye imza atılmıştı.

Bu kapsamda projenin bileşeni olan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), pandemi döneminde dünyadaki tüm eğitim alanındaki siteler arasında ilk sıraya yükselerek dünyada en çok ziyaret edilen platform olmuştu.

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