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KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS) ön lisans oturumu temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı, adayların erişimine açıldı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 13:17, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 13:46
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KPSS Ön Lisans Soru ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

1 Eylül 2024 tarihinde uygulanan 2024-KPSS Ön Lisans sınavının (2024-KPSS Ön Lisans) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı'nın % 10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 1 Eylül 2024 tarihinde saat 13.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2024-KPSS Ön Lisans Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

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