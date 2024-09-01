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Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı

TSK'da mezun olan astsubaylar, bozkurt simgeli gök bayrak ile poz vererek "Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız, Cemaat artıklarına hak ettikleri muamele gösterilecek" ifadelerini paylaştı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 14:05, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:08
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Yeni mezun astsubaylar cemaat mensuplarını hedef aldı

Türk Silahlı Kuvvetleri, yeni dönem mezunlarını veriyor.

Genç subaylar ve ve astsubaylar, mezuniyetleri sonrası dikkat çeken mesajlar vermeye devam ediyor.

MEZUN ASTSUBAYLARDAN TÜRKÇÜ PAYLAŞIM

Kara Harp Okulu mezuniyet törenindeki kılıçlı 'Subaylık Yemini' sonrası, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun olan bir grup astsubay da Türkçülük içeren mesajlar verdi.

"CEMAAT ARTIKLARINA HAK ETTİKERİ MUAMELE GÖSTERİLECEK"

Okuldaki Atatürk heykelinin önünde Göktürkçe 'Türk' yazılı, kurt sembollü Göktürk bayrağıyla fotoğraf çektirip bu anı sosyal medyada şu ifadelerle paylaştılar:

"Bizler Mustafa Kemal'in çocuklarıyız, siz neyin çocuklarısınız bizi alakadar etmez. Cemaat artıklarına hak ettikleri muamele gösterilecek. Atatürk'ü örnek alarak bu yola baş koyan ve Atatürkçü düşünce yapısı ile bu yola devam edecek yeni bir nesil yetişmektedir. Bu yolda karşılarına çıkan olan tarikat/cemaat artıklarına da hak ettikleri muameleyi kesinlikle göstereceklerdir."

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