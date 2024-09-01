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'Kocaeli'de başsavcını kızının düğün konvoyu yolu kapattı' iddiaları hakkında açıklama

Kocaeli'deki bir düğün konvoyunun yolu 1 saat kadar kapattığı ve vatandaşlarla tartışmaların çıktığı iddia edilmişti. Söz konusu haberde bir başsavcının kızının düğünü olduğu da iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi çıkan haberler hakkında açıklama yaparken, düğünün başsavcı ya da kızıyla alakası olmadığını vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 14:09, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 14:10
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'Kocaeli'de başsavcını kızının düğün konvoyu yolu kapattı' iddiaları hakkında açıklama

Kocaeli'nin Gölcük merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde bazı araçların yol kapatması hakkındaki çıkan haberlere cevap Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'den geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Asayiş Berkemal isimli hesaptan paylaşılan bir video için "Ek bir iddia olarak düğünün, başsavcının kızının olduğu belirtildi." ifadelerine yer verilmişti.

Yol kapatan ve itiraz eden vatandaş ile olay yerine gelen polisle tartışanlar hakkında açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yol kapanması olayının düğün konvoyu olduğu ancak olayın başsavcı ya da kızıyla alakasının olmadığını vurguladı.

İşte gündem olan haber hakkında yapılan açıklama;

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Bir başsavcının kızının düğün konvoyunda sokak trafiğe kapandı, vatandaş ve konvoydakiler arasında tartışma çıktı" iddiası doğru değildir. Görüntülerdeki düğün, bir başsavcının kızının düğünü değildir. Kocaeli'nin Gölcük merkez Mahallesi Preveze Caddesi üzerinde yolu kapatan düğün konvoyundaki kişilerle alkollü bir şahıs tartışma yaşamıştır. Olay yerine gelen polisin sakinleştirme çabalarına rağmen polisle de tartışmaya giren şahıs polis merkezine götürülmüş, düğün konvoyundaki 28 araca da cezai işlem uygulanmıştır."

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