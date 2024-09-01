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Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

Netflix'in tarihi gerçekleri çarpıtan diziyi yayınlama kararına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki geldi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 15:28, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:28
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Türk ordusunu hedef alan yapıma AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olmasının rahatsızlık verici olduğunu belirtti.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül'den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir. Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz."

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