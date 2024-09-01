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Mauro Icardi'nin sağlık durumu açıklandı!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sahadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Sarı-kırmızılı kulüp, Icardi'nin sağlık durumu ile ilgili merakla beklenen açıklamayı yaptı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 15:29, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 15:45
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Mauro Icardi'nin sağlık durumu açıklandı!

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Arjantinli golcü futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ arka adalesinde "kısmi yırtık" tespit edildiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig?in 4. haftasındaki Adana Demirspor karşılaşmasının ilk yarısında sağ üst arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün sponsor hastanemiz Medicana?da yapılan kontrollerinde sağ üst arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilen futbolcumuz Mauro Icardi?nin tedavisine başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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