Bakan Işıkhan'dan İzmir'de belediye borcu açıklaması

, Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada belediyelerin SGK borçlarına vurgu yaparak, "Şimdi diyorlar ya AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti?" dedi.

AK Parti İzmir İl Danışma Meclisi toplantısı, Narlıdere ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleşti. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İzmir milletvekilleri, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, MKYK üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir'i AK Parti'nin kalesi haline getireceklerini söyledi. Saygılı, "23 yıllık devasa bir siyasi hareketiz. İzmir'de de aranmadığını, sorulmadığını söyleyen ve bu yüzden kırgın olduğunu ifade eden kardeşlerimiz vardı. Hepsini tek tek dinledik; gönül köprülerini yeniden kurduk. İzmir'in AK Parti tarihinde gördüğü en kalabalık mitingleri hep birlikte yaptık. Bu kale gibi duruş çok uzak bir gelecekte asla değil, çok yakın bir zamanda İzmir'i de AK Parti'nin kalesi haline getirecek. 14 ve 28 Mayıs Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde İzmir özelinde yakaladığımız başarılar sayesinde teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Yerel seçimlerde de Türkiye geneline göre pozisyonumuzu koruduğumuz ve yoğun emek harcadığınız için sizleri ayrıca tebrik ediyoruz. Asla sinik ve geri bir noktayı kabul etmiyoruz. Savunma pozisyonunu reddediyoruz" dedi.

"İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti?"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada İzmir'deki körfezdeki balık ölümleri ile ilgili yerel yönetime yönelik eleştirilerde bulundu. Işıkhan, "CHP'li belediyelerin, şehirlerimizi ne hale getirdiği ortada. İşte, körfezin hali ortada. Maalesef büyük bir üzüntüyle ifade ediyorum ki körfeze kokudan yaklaşılmıyor. Körfez ölü balıktan geçilmiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız; balık ölümlerinin sebebinin körfezdeki kirlilikten ve yetersiz oksijenden kaynaklandığını açıkladı. Bütün manzara ortada. Masmavi bir körfez yerine; kahverengi bir körfez ve ölü balıklar. CHP zihniyetinin halk, insan, hizmet, belediyecilik diye bir derdi olmadığına çok kez şahit olmuştuk. Bu durumda da görüyoruz ki; bu zihniyetin, sadece insanların değil hiçbir canlının yaşam alanına saygısı ve tahammülü yok" dedi. Su ürünleri av sezonunun hayırlı geçmesini dileyen Bakan Işıkhan , Ege Denizi'nin en çok balık çeşidini barındıran bölgelerden birisi olduğuna dikkat çekerek "İzmir, bu anlamda büyük bir potansiyele sahip. Ancak CHP zihniyetinin sebep olduğu ihmaller yüzünden gerçek potansiyelini hala ortaya çıkarabilmiş değil. İş bilmezliğin, ilgisizliğin, plansızlığın ve tüm bu ihmaller zincirinin nelere mal olabileceğini hesap etmekten aciz bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Tüm bunların ötesinde; malum belediyeler tarafından halkımıza, şehrimize, ilçelerimize harcanmadığı gün gibi ortada olan kamu bütçelerinin nasıl çarçur edildiği, buna karşılık SGK'ya bu kadar pirim borç yükünün nasıl ortaya çıktığı ise ciddi bir soru işaretidir" dedi.

SGK'ya en borçlu belediye

Sosyal güvenlik sisteminin milli güvenlik meselesi olduğuna değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Seçim öncesi 'Belediyelerin borçlarının sürdürülebilirliği artık kayboluyor. Belediyeler borçlarını ödesin yoksa biz yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz', demiştim. O günden bu yana borçlarını ödemediler. Ödemedikleri gibi, borçlarını daha da şişirdiler. Belediyelerin 96 milyar liralık SGK borcu, seçimden sonraki 2 ayda 120 milyara yükseldi. Ve bu belediyelerin neredeyse tamamı CHP belediyeleri. Peki ya CHP'nin kalesi denilen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin SGK borcu ne duruma gelmiş biliyor musunuz? 5 yılda 885 kat artmış. Şimdi diyorlar ya AK Parti'den borçlu belediyeler devraldık diye. Sizlere sormak isterim; peki, bu 885 kat artan borcu, AK Parti'den mi devraldılar? İzmir CHP'ye AK Parti'den mi geçti? Üstelik son birkaç ayda borcu 5,3 milyardan, 7,8 milyara yükselerek SGK'ya en borçlu belediye durumuna geldi. CHP belediyeciliği nasıldır? diye merak ediyorsanız buyurun İzmir'e bakın. İzmir'in CHP'li ilçeleri de büyükşehirin yolundan gidiyor. Borçları hızla artıyor. Buradan onlara da son uyarımı yapmış olayım. Bu borç sarmalından belediyelerin çıkması lazım. İstanbul, Ankara, İzmir gibi; CHP'li belediyelerin çoğu bu durumda. Ve iki ayda 96 milyardan 120 milyara çıkan borç, buna müdahale edilmezse 200 milyara da, 300 milyara da çıkacak. Kimse kusura bakmasın, SGK olarak biz borçlarımızı en kısa sürede yasal yollarla tahsil etme yoluna gideceğiz. Çocuklarımızın, emeklilerimizin geleceğini riske atamayız. SGK olarak aktüeryal dengeyi ve sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız" açıklamasında bulundu.

İzmir'de sosyal medyada sokak röportajındaki ifadelerinin ardından tutuklanan ve tahliye olduktan sonra 93. İzmir Enternasyonal Fuarı'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuğu olarak katılan Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili de konuşan Bakan Işıkhan, "Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye oy vermiş vatandaşlarımıza, bugün burada tekrarlamaktan imtina edeceğim ağır hakaretleri yapan birini, CHP Genel Başkanı İzmir'de bir programda onur konuğu yaptı. Millete hakaret edenler, CHP'nin onur konuğu oluyor. Hep birlikte, karşı olmamız gereken hakaret ve küfür, ana muhalefet partisi ve yöneticileri tarafından meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Buradan hem hakaret ve küfür etmeyi alışkanlık haline getiren terbiye yoksunlarını hem de bunu meşrulaştıran CHP ve yönetimini kınıyorum" dedi.

"İzmir'in talihini değiştirmek elimizde"

Bakan Işıkhan İzmir ile ilgili yaptığı açıklamasında, "Ne yazık ki; yaklaşık 25 yıldır İzmir'e bir yatırımın, projenin yapılmadığını da üzülerek izliyorum. Ancak İzmir'in bu talihini de değiştirmek Allah'ın izni ve siz kıymetli dava arkadaşlarımın kararlılığı ile bizlerin elindedir" diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan konuşmasının son kısmında Bakanlık olarak özellikle; istihdamın arttırılması, nitelikli işgücü ve sosyal güvenlik konularına önem verdiklerini söyleyip gerek genelde gerek de şehirler özelinde yeni programları hayata geçirmeye devam edeceklerini açıkladı.

"Kentsel sönüşüm için toplanan milyarlar buharlaştı"

İl Danışma Meclisi toplantısında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, kentsel dönüşüm vaadiyle İzmirlilerden toplanan milyarlarca liranın, buharlaştırıldığını dile getirdi. Dağ, "Kentsel dönüşümde İzmir modeli, vaadiyle çıkılan yol, hemşehrilerimizin mağduriyetiyle sonuçlanmıştır. İZBETON'da da 2 milyar TL'lik yolsuzluk var. Bu yolsuzluğun içinde Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler, bürokratlar, Kooperatif başkanı olan CHP'nin üst düzey siyasetçisi var. Bunu gündemden düşürerek unutturacağınızı zannediyorsanız, yanılıyorsunuz. İzmirlinin her kuruşunun hesabını sizden soracağız. Bu mesele ne unutacağız ne de unutturacağız. Bir başka mağduriyet de emekçilere yaşatılmaktadır. Belediyeler ya maaş ödeyememekte ya da evine ekmek götürmek isteyen işçileri işinden etmektedir. Memurların maaşlarında kısıtlamalara gidilmektedir. Ulaşımda yaşanan sorunlar bir türlü çözüme kavuşturulamamaktadır. Körfez'deki kötü koku, yıllardır çözülemeyen bir sorundur. Her gelen belediye başkanı körfezde yüzme vaadi vermiş ve neticede hüsrana uğramıştır. Kötü koku, maalesef şehrimizin talihi olmuştur. Biz bu sorunun çözümünü beklerken, şimdi de körfezde canlılar barınamaz hale gelmiştir. Balık ölümleri, İzmir'in beceriksiz yöneticilerinin şehrimizin doğasını da yok ettiğinin somut bir kanıtıdır. Önümüzdeki hafta içi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız ile birlikte İzmir'de körfez ile ilgili bir toplantı yapacağız. Bilim Kurulu oluşturuldu. Bu konuda hükümet olarak gerekli adımları atacağız inşallah" dedi.

"Vatandaş derdiyle dertlenenin yanındadır"

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım da konuşmasında, AK Parti'nin oylarının 31 Mart seçimlerinde ciddi oranda azaldığına dikkat çekti. Yıldırım, "Partimiz ilk defa ikinci parti konumuna düştü. Halbuki biz bir sene önce yüzde 50'nin üzerinde oyla cumhurbaşkanımızı seçmiştik. Bu kadar süre içinde niye bu düşüş oldu? Bunun üzerinde etraflıca kafaya olmak mecburiyetindeyiz. Hepimizin bu konuda fikri var, yapılması gerekenleri de biliyoruz ve inanıyorum ki bunları da yapmakta asla tereddüt göstermeyeceğiz. Şimdi bu yerel seçimleri hafife almak doğru değil. Ülke nüfusunun yüzde 76'sının yaşadığı yerleşim bölgelerinde muhalefet partisi yerel iktidar oldu. Diğer taraftan baktığımız zaman bunun getirdiği bir fırsatı da görmemiz lazım. Vatandaş CHP'yi görmek istiyor. 'CHP'yi biliyor ama zaman çok geçtiği için bunlar düzelmiştir' diyor. Onun için de 'Acaba bunlara bir baksak mı?' diye yerelde ciddi bir destek verdi. Şimdi bunlar sınavdalar. Bu desteğin karşılığını göreceğiz. Yerelde ortaya koyabilecekleri bir başarı varsa genelde de iktidarın yolunu elbette ki vatandaş açar. Vatandaş kimseye kara sevdalı değildir. Vatandaş işini düzgün yapan, derdiyle dertlenenin yanındadır, desteğini verir. Acaba bu desteğin gereğini yapacaklar mı? İlk gösterge ne yazık ki CHP'de değişen bir şey olmadığını ortaya koyuyor. Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'ye oy verenlere akla gelmedik hakaretleri yapan birisini baş köşeye oturtup yanına almak demek eski CHP'de genel başkan değişse de değişen bir şey olmadığının resmidir. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Protokol konuşmalarının ardından programın basına kapalı bölümüne geçildi.