Sosyal medyadan güvenlik güçlerine hakaret eden kişi gözaltına alındı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, sosyal medya hesabından güvenlik güçlerine yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan kişi gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 19:51, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 19:52
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, sosyal medya hesabından emniyet teşkilatı mensuplarına yönelik hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunan E.K'nin, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçundan gözaltına alındığı belirtildi.
Açıklamada, gözaltına alma sırasında meydana gelen olayla ilgili Valilik tarafından soruşturma başlatıldığı ifade edildi.