Ankaragücü, İstanbulspor'un serisini 89'da bitirdi

Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Uğur Okulları İstanbulspor, 9 puanda kaldı. İki maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise puanını 6'ya yükseltti.

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.

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