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Ankaragücü, İstanbulspor'un serisini 89'da bitirdi

114. yaşını kutlayan MKE Ankaragücü, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Uğur Okulları İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek yeni yaşına galibiyetle başladı. 31 Ağustos 1910'da İmalat-ı Harbiye işçileri tarafından kurulan köklü kulüp, bu zaferle taraftarlarını sevindirdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 22:24, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 22:32
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Ankaragücü, İstanbulspor'un serisini 89'da bitirdi

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta maçında Ankaragücü ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda kazanan 2-1'lik skorla Ankaragücü oldu.

Ankaragücü'nün gollerini 39. dakikada Renat Dadashov ve 89. dakikada Efkan Bekiroğlu kaydetti.

Konuk ekip İstanbulspor'un golü 68. dakikada Muammer Sarıkaya'dan (penaltı) geldi.

GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Bu sonuçla üç maçlık galibiyet serisi sona eren Uğur Okulları İstanbulspor, 9 puanda kaldı. İki maç sonra sahadan galibiyetle ayrılan MKE Ankaragücü ise puanını 6'ya yükseltti.

İki takım oyuncuları sahaya, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Büyük zaferler, yalnızca büyük milletler tarafından kazanılabilir" sözünün yer aldığı pankartla çıktı.

Hayatını kaybeden Adanaspor Teknik Direktörü Sol Bamba için müsabaka öncesinde saygı duruşunda bulunuldu. Milli aranın ardından Ankaragücü, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. İstanbulspor, Ümraniyespor'u ağırlayacak.

Stat: Eryaman

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Hayrullah Bilazer, Mert Çetin, Diogo, Abdurrahim Dursun (Dk. 72 Cem Tuna Türkmen), Kitsiou, Ali Kaan Güneren (Dk. 90 Osman Çelik), Efkan Bekiroğlu, Rodrigues, Bajic (Dk. 60 Cephas), Dadashov

Uğur Okulları İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Dk. 46 Duhaney-Dk. 78 Ologo), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Muammer Sarıkaya, Sambissa (Dk. 85 Traore), Loshaj (Dk. 46 Diarra), Kerem Şen (Dk. 66 Abdullah Dijlan Aydın), Emir Kaan Gültekin

Goller: Dk. 39 Dadashov, Dk. 89 Efkan Bekiroğlu (MKE Ankaragücü), Dk. 68 Muammer Sarıkaya (Penaltıdan) (Uğur Okulları İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 66 Ali Kaan Güneren, Dk. 70 Dadashov (MKE Ankaragücü), Dk. 76 Duhaney (Uğur Okulları İstanbulspor)

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