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Meteorolojiden üç il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 01 Eylül 2024 23:06, Son Güncelleme : 01 Eylül 2024 23:06
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Meteorolojiden üç il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Pazartesi (2 Eylül 2024) sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Yağışın 2 Eylül 2024 günü saat 03.00 ile 12.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

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