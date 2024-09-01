Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün partisinin Ankara'da gerçekleştirilen İl Danışma Kurulu Toplantısı'nda eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini söylemişti. CHP Genel Başkanı Özel ve eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu, saat 20.25'te Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) Mogan Tesisi'nde bir araya geldi. Parti tüzüğünde yapılacak değişiklikler ile ilgili yapılan görüşmeye, ilk olarak Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, ardından aynı araç içerisinde Özel ve Yavaş, daha sonra da Kılıçdaroğlu geldi. Basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat süren görüşme ilk olarak Kılıçdaroğlu, ardından Özel ve Yavaş'ın tesislerden çıkışıyla sona erdi.