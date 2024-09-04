İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?

Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
Sınır kapılarında rekor: 4 milyondan fazla gurbetçi giriş çıkış yaptı
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Kaynaştırma öğrencilerine sınıflarda 'farklılaştırılmış eğitim' başlıyor
Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu: Yıllık zararı 2 milyar lira
Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN raporu: Yıllık zararı 2 milyar lira
AJet'ten rötar rekoru! Aynı uçak 6 kez rötar yaptı
AJet'ten rötar rekoru! Aynı uçak 6 kez rötar yaptı
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Türkiye dev işbirliği için Çin'le görüşmelere başladı!
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Togg'dan Eylül ayına özel yeni kampanya
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Dolar yeniden 34 TL'nin üzerine çıktı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
Kamu Çalışanları Stratejik Araştırmalar Merkezi açıldı
AK Parti'de kongre süreci başladı
AK Parti'de kongre süreci başladı
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
CHP, TBMM'nin olağanüstü toplanması için başvurdu
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
Dilruba Kayserilioğlu'na 7 ay 15 gün hapis cezası
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
THY ve Ajet özelleştirilecek mi? Bakan Abdulkadir Uraloğlu: Gündemde yok
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
Bakan Tunç, kayıp Narin Güran'ın amcasının tutuklanma nedeni tedbir
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
'Ayhan Bora Kaplan suç örgütü' davasında 7 sanığa tahliye
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Okulda 7 yaşındaki Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyon değerlendirmesi
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
3 büyükşehirde okul servis ücretleri belli oldu
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'PIKTES' öğretmenlerine eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneği verilecek
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
'Türkiye'de yılda 10 binden fazla çocuk kayboluyor' iddiası yalanlandı
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Özgür Özel: Erdoğan aday olsun istiyoruz
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon belirginleşiyor
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
e-Devlet'te yeni hizmet: Kolay Adres Sorgulama
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
Ağustos ayının zam şampiyonu açıklandı
LPG'ye zam yolda
LPG'ye zam yolda
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
'Evlilik kredisi' uygulamasında yeni dönem başladı
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
MİT'ten Mossad'ın para ağına operasyon
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
AK Parti'ye 'taze kan' geliyor! Yönetim gençlere emanet edilecek
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Mevduatta TL'nin cazibesı artacak
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?

İşçi statüsünden emeklilik sonrası çalışmaya başlama halinde durumlarına ve isteklerine bağlı olarak aylıkları kesilir veya kesilmeksizin çalışma imkanları da olur. Memur hizmetine ikramiye alabilme şartları da bulunur.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 04 Eylül 2024 00:10, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:04
Yazdır
İşçi emeklisi çalışırsa aylığı kesilir mi? memurluk süresine ikramiye alabilir mi?

Soru : İyi günler. İlk defa 2006 yılında ssk' lı olarak özel sektörde çalışıp sonrasında ise 2009 yılında kamu personeli olarak atandım. Emekliliğime son 5 yıl kala istifa edip tekrar özel sektörde çalışıp ssk' dan emekli olduğum takdirde memur olarak çalıştığım sürelere ait emekli ikramiyesini alabilir miyim ve emekli olduktan sonra maaşım kesilmeksizin özel sektörde tekrar çalışabilir miyim? Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 öncesi çalışmaya başlayıp bu tarihten sonra işçi statüsünden emeklilik sonrası çalışmaya başlama durumu:

5510 sayılı Kanun Geçici Madde 1 hükmü gereği işçi statüsünden emeklilik sonrasında yeniden çalışmaya başlanılması halinde yaşlılık aylıklarının kesilmesinde 5510 sayılı Kanun öncesinde yer alan hükümler uygulanmaktadır. Yani bu durumda 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine bakılması gerekmektedir.

Ayrıca, 5335 sayılı Kanun Madde 30 hükmü de sadece kamuya ait işyerlerinde emeklilik sonrası çalışmaya başlayanların bu aylıkları bu maddede yer alan istisnalar hariç otomatik olarak kesilmektedir.
Özetle;

- İşçi statüsünde emekli olan kişi kamu işyerlerinde göreve başlarsa aylıklarının kesileceğini,

- İşçi statüsünde emekli olan kişi şayet sosyal güvenlik destek primine, yani iş kazası ve meslek hastalığı yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa aylıklarının kesilmeyeceğini,

- İşçi statüsünde emekli olan kişi yine işçi statüsünde tüm sigorta kollarına, yani malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları yönüyle prim ödenmek suretiyle çalışırsa aylıklarının kesileceğini,
Değerlendirmekteyiz.

Memurluk süresine ikramiye ödenip ödenemeyeceği konusu:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlayanların emekli ikramiyesi konusu 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmünde yer almaktadır.

Bu maddede en önemli konu, memurluk hizmet süresine emekli ikramiyesi ödenebilmesi için emekli olacağı tarihteki son çalışma statüsünün memur olması şartıdır.

Dolayısıyla da memurluktan ayrılan ve işçi olarak çalışan kişinin emekli olacağı tarihteki son statüsü memur olamayacağı için memurluk hizmetine karşılık emekli ikramiyesi de alamayacağını değerlendirmekteyiz. Bu konuda yapmış olduğumuz değerlendirmelerimiz için,

1 Ekim 2008 sonrası memur olan emekli ikramiyesi alır mı?

5510'a tabi memurların emeklilik ikramiyesi alma şartında önemli husus

ziyaret edilebilir.

Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek hususlar şöyle olacaktır:

1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memurluk hizmetine başlamış olduğunuz için işçi olarak çalışırken emekli olmanız halinde memurluk hizmetinize karşılık emekli ikramiyesi ödemesi yapılamayacağını,
Emeklilik sonrası özel sektörde iş kazası ve meslek hastalığı primi ödenmek suretiyle çalışılması halinde yaşlılık aylıklarınızın ödenmeye devam edilmesi gerektiğini, Değerlendirmekteyiz.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber