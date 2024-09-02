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Brent petrolün varil fiyatı 76,33 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,33 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 10:24, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:41
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Cuma günü 80,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 76,93 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.46 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 azalarak 76,33 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,17 dolardan alıcı buldu.

Küresel piyasalarda zayıf gelen makroekonomik verilerin işaret ettiği talep düşüşü ve Orta Doğu'da ateşkes sağlanmasına yönelik çabaların ardından gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, son dört seanstır 80 doların altında işlem görüyor.

En son 15 Ağustos'ta 80,4 doları gören Brent petrol, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ve en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler doğrultusunda düşüş trendini sürdürüyor.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümetin, Merkez Bankasının yönetimi konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 26 Ağustos'ta tüm petrol sahaları, limanlar ve kurumlarda "mücbir sebep" ilan ederek üretim ve ihracatın durdurulması kararı aldığını bildirmesinin ardından Brent petrolün varil fiyatı, 80,2 dolar seviyesine kadar yükselmişti.

Öte yandan Orta Doğu'da bir an önce ateşkes sağlanmasına yönelik artan çabalar fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Gazze Şeridi'nde İsrailli esirlerden 6'sının cesedine ulaşıldığının açıklanması üzerine, İsrail'de yüz binlerce kişi, ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamak istemeyen Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolara başladı.

Öte yandan, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir ateşkes anlaşmasına varılması yönündeki kararlılıklarını ifade etti.

Söz konusu gelişmelerin bölgede ateşkes ihtimalini artıracağına yönelik beklentiler, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların düşüşünü destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,76 ile 77,19 dolar aralığının direnç, 76,10 ile 75,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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