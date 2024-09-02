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Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak

Ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamları yarın açıklanacak. Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61,78 artış göstermişti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 10:33, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 10:34
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Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından, yılın sekizinci enflasyon verilerini oluşturacak olan ağustos ayı enflasyon rakamları açıklanacak.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

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