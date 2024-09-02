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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 11:20, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 11:21
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Dolar kuru bugün ne kadar?

Dolar/TL, haftaya azalışla başlamasının ardından 34,02'den işlem görüyor.

Euro/TL yüzde 0,2 artışla 37,7090'dan, sterlin/TL ise önceki kapanışın hemen altında 44,7390'dan satılıyor.

Cuma günü 101,7 seviyesini test eden dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0,1 düşüşle 101,6 seviyesinde.

Küresel piyasalar, başta ABD'deki istihdam raporu olmak üzere yoğun makroekonomik veri takviminin takip edileceği haftaya temkinli başladı.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını bu aydan itibaren yavaş yavaş gevşeteceği fiyatlanırken, yıl sonuna kadar atılacak adımların büyüklüğü belirsizliğini koruyor.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam ağırlıklı verilerden alınacak sinyallerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönemde atacağı adımlar konusunda belirleyici olabileceğini ifade ederek, söz konusu verilerin ABD ekonomisinin gidişatına ilişkin de daha çok bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

ABD'de son açıklanan verilerden alınan sinyallerin Fed'in bu yıl birkaç kez faiz oranlarını düşürmesi için kapı araladığını ifade eden analistler, fiyat baskılarının azaldığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar 100 baz puanlık faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılırken, 50 baz puanlık faiz indiriminin kasım ya da aralıktaki toplantılarda yapılacağına ilişkin öngörüler güçlü kalmaya devam ediyor.

Öte yandan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 büyüme kaydetti.

Günün geri kalanında yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 102 seviyesinin direnç, 101 seviyesinin destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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