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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den şube kaydı ve kayıt ücreti açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda kayıt ücreti talebi iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Herhangi bir okul yöneticisinin 'ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum' diyebilecek bir inisiyatif alanı yok" dedi. Bakan Tekin ayrıca, birinci ve 5'inci sınıf kayıtlarında öğretmen, şube tercihi konusunda merkezi yerleştirme yapılacağını söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 12:59, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:55
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Bu yıl okul öncesi (anasınıfı) ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimine başlandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırlanan yeni müfredat 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlayacağı 9 Eylül'den itibaren okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Yaklaşan yeni eğitim yılı öncesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Bakan Tekin, "Geçtiğimiz mayıs ayı başı itibarıyla onay süreci tamamlanan bir müfredatımız var. Bu müfredat bu yıl her kademenin ilk sınıfında uygulanmaya başlanmış olacak" dedi.

Sistemi ciddi bir revizyona tabi tuttuklarını anlatan Bakan Tekin, "Hepsini bir anda hayata geçirmek belli sınıflarda belli kayıpları doğurabilir. O yüzden kademeli olarak geçmeyi planladık" dedi.

Bakan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli olduğunu belirterek, "Toplumsal yapımızın ihtiyaç duyduğu bir müfredat oluştu" diye konuştu.

Kayıt ücreti talebi

Bakan Tekin'e okullarda kayıt ücreti talebine ilişkin bir soru da yöneltildi.

"Herhangi bir okul yöneticisinin 'ben sizin çocuğunuzu okula kayıt etmek için sizden kayıt ücreti istiyorum' diyebilecek bir inisiyatif alanı yok" diyen Bakan Tekin şöyle devam etti:

"Okul yöneticilerimizin hiçbirisinin böyle bir inisiyatif kullanma yetkisi yok. Bir ilkokul müdürümüz, zaten adrese dayalı olarak kendi okulunun çevresinde hangi mahallede hangi çocuk kendisine kayıt yaptıracak biliyor. Okul müdürlerimizin bu pozisyona düşürülmesinden rahatsızım.

Şube tercihinde merkezi yerleştirme

Bu tartışmaların iki kaynağı var. Birincisi insanlar büyük oranda etrafından duydukları 'Şu okul daha iyi' yaklaşımla kendi adres bölgesinde olmayan bir okula çocuğunu yazdırmak istiyor. Bunu gidip söylediğinde okul yöneticisinin kendisinden kayıt ücreti istediğini söylemiş olabilir. Bunun dışında bir seçeneğimiz yok.

İkinci alternatif şu olabilir; veliler öğretmen seçmek isteyebilirler. Burada bir kafa karışıklığına sebebiyet verebilecek bir durum söz konusuydu. Çocuklarımızın artık birinci ve beşinci sınıfa kayıt olduklarında, sınıf öğretmeni tercihi konusunda okul müdürlerimizin zor durumda kalmasını önleyecek biçimde merkezi bir yerleştirmeyi yapacağız."

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