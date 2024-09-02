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Mama paraları at yarışına gitmiş

Hayvanseverlik adı altında STK'lar kurup bağış toplayan derneklerin para trafiğini inceleyen MASAK, bir skandalı daha ortaya çıkardı. Yaşama Tutunan Patiler Derneği Başkanı Buket Özgünlü'nün at yarışları için yatırdığı paralar MASAK raporuyla ortaya çıktı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 13:10, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 13:11
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Mama paraları at yarışına gitmiş

'Hayvansever' maskesi altında kısa sürede zenginleşen Buket Özgünlü dahil pek çok kişiyi kapsayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ilginç detaylar çıkmaya devam ediyor. Sözde hayvansever Özgünlü'nün at yarışlarına da merakı olduğu ortaya çıktı. Özgünlü'nün at yarışlarına olan sevdası, Türkiye Jokey Derneği'ne yapılan şans oyunu ödemelerinde ifşa oldu. Hastalıklı köpekleri usule aykırı olarak taşıdığı için Ankara Adliyesi'nde davası devam eden Özgünlü'nün hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir soruşturmanın da yürütüldüğü öğrenildi. Soruşturmaya ilişkin perde arkasında kalan bilgilere Yeni Şafak ulaştı.

PARA TRANSFERLERİ

MASAK raporunda, Özgünlü'nün, yüksek meblağlı para transferlerini aile bireyleri üzerinden yaptığı aktarıldı. Ayrıca, Özgünlü'nün bu süreçte edindiği menkul ve gayrimenkulleri, ailesi ve iş ortakları üzerinden edindiği belirtildi. Raporda Yaşama Tutunan Patiler Derneği ve dernek ile bağlantılı kişilerin mal varlıkları ve ticari faaliyetlerine yer verildi. Hatta bu yolla 2023'te annesinin üzerine gayrimenkul aldığı kaydedildi.

HER AİLE BİREYİNE BİR GÖREV

Özgünlü'nün annesi Fatma Özgünlü'nün dernekte genel sekreter, babası Cemal Özgünlü'nün sayman, kardeşi Demet Kılıç'ın başkan yardımcısı, diğer kardeşi Tuğçe Soysal'ın ise denetim kurulu üyesi olarak yer aldığı görüldü. Aile üyeleri, eşi Tuna Boyacı ve kardeşi Tuğçe Soysal'ın eşi Birkan Soysal ile Demet Kılıç'ın eşi Evren Kılıç ile diğer akrabalar arasında yüklü miktarda para transferleri tespit edildi.

Bu paralarla Buket Özgünlü'nün şahsi ve ailesine ait kira ödemeleri, kozmetik, tatil, kişisel fatura, finansman kredisi ödemesi gibi muhtelif ödemeler yaptığı belirlendi. Tuğçe Soysal'ın derneğe ait paraların bulunduğu hesaplardan Demet Kılıç'a gönderdiği 31 bin liralık para transferine açıklama olarak 'Tatil parası sağ ol Demoş' yazdığı kaydedildi.

BAĞIŞLA GELEN SERVET!

Geçtiğimiz temmuzda Şanlıurfa'daki bir barınaktan hastalıklı köpekleri kaçırarak Ankara'ya getirdiği gerekçesiyle tepkileri üzerine çeken Özgönüllü, gözaltına alınmış ardından da tutuklanmıştı. İddianamesinin hazırlanmasının ardından Ankara 38'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 2 hafta boyunca tutuklu yargılanan Özgönüllü ve ailesinin derneğe yapılan bağışlarla en az 12 milyon 414 bin TL'lik bölümünü, kişisel zenginleşme ve mal varlığı ediniminde kullandığı ortaya çıkmıştı.

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