Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak hastanelere götürüldü.

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