Yolcu otobüsü tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü
Bartın'dan Trabzon'a seyahat eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada 2 şoför hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 14:33, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:24
Bartın'dan hareket eden yolcu otobüsü, Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinin Kayadibi mevkiinde karşı yönden gelen tomruk yüklü kamyona çarptı.
Kazada ilk belirlemelere 2 şoför hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.
Araçların kullanılamaz hale geldiği kazada kamyondaki tomruklar da yola saçıldı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Yaralılar, araçlardan çıkarılarak hastanelere götürüldü.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, Vali Osman Hacıbektaşoğlu da kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.