Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Harp Okullarının mezuniyet törenleri 30-31 Ağustos tarihlerinde yapılmış olup mezun olan Teğmenlerin Harp Okulları ile idari bağı kalmamıştır. Teğmenlerin okula çağrılarak haklarında sosyal medya paylaşımları nedeniyle tahkikat açıldığı iddiaları doğru değildir." denildi.

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