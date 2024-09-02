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Narin Güran'ın amcası için tutuklama talebi

Türkiye, Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. "Narin bulundu mu?" sorusunun cevabı aranırken soruşturma kapsamında gözaltına alınan küçük kızın amcası ve aynı zamanda muhtar olan S.G. bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Komandolar, araziye inerek delil ararken küçük kızı arama çalışmaları ise köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 15:10, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:30
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan ağabeyi serbest bırakılmıştı. Aramalar; 13'üncü günde de sürüyor.

Narin Güran'ın babasının amcasının evi ve arabasında arama yapıldı

Ancak ekipler şimdiye kadar yeni bir ize rastlamadı.

18 yaşındaki ağabey; kolunda görülen ısırık izleri nedeniyle gözaltındaydı. Narin'e ait fotoğraflardan elde edilen çene yapısı örnekleriyle karşılaştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Ancak ısırık izinin kime ait olduğu konusunda bir bulgu elde edilemedi. Ağabey bunun üzerine serbest bırakıldı.

Koldaki ısırık izi kimin? Adli tıp uzmanı NTV'ye değerlendirdi

AMCA GÖZALTINA ALINDI

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde yeni gözaltı haberi geldi. Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan S.G. gözaltına alındı.

S.G.'nin bugün tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA SON DURUM

Arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı.

KOMANDOLAR ARAZİYE İNDİ

Çok sayıda komando, Tavşantepe Mahallesi'ne komşu kırsal Sarıdallı Mahallesi mevkiinde arazide arama çalışması gerçekleştirdi.

Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna gönderdi.

Arama çalışmaları köye 2 km mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı

Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.

7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi.

Ekipler, Narin'e ait bir iz aramaya devam ediyor. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta evlerine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yolunu kullanıp, evine doğru gittiği yer aldı.

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