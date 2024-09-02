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Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü

Ankara'nın Sincan ilçesinde apartman inşaatının 12. katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 15:17, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 15:18
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Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü

Edinilen bilgiye göre Sincan'da inşaatı süren bir apartman dış cephe mantolamasını yapan Çetin Buru (39), Volkan Buru (34) ve Mertcan Buru (27) 12. kattaki iskelenin kırılması sonucu zemine düştü.

Volkan Buru ve Çetin Buru olay yerinde hayatını kaybederken diğer Mercan Buru ise kaldırıldığı Sincan Devlet Hastanesi'nde vefat etti.

Çetin Buru ve Volkan Buru'nun kardeş oldukları, Mertcan Buru'nun ise kuzenleri olduğu öğrenildi.

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