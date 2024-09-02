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Tarihi hamam kalıntısının üstü kapatıldı, otopark oldu

Bolu'da bir inşaatın temel kazısı sırasında bulunan tarihi hamam kalıntısının üstü, koruma amacıyla toprakla kapatıldı. Vatandaşlar ise toprakla kapatılan kazı alanını otopark olarak kullanmaya başladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 15:58, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:01
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Tarihi hamam kalıntısının üstü kapatıldı, otopark oldu

Temmuz ayında Akpınar Mahallesi'nde bir firma 90 adet 1+1 daire yapmak için Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide temel kazma işlemi başlattı. 3. derece sit alanında bulunan boş arazide yetkili firma zemin etüt çalışması yürüttü. Yapılan çalışmalarda toprağın altında tarihi kalıntılara rastlandı. Firma yetkilileri tarafından durum Bolu Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Kazı alanına Müze Müdürlüğü personelleri gönderildi. Arkeologlar tarafından yapılan incelemelerin ardından bina yapım çalışması durduruldu. Toprağın altında kalan tarihi kalıntıların Roma dönemine ait hamam olduğu düşünülüyor. El oyması seramik eserlerin bulunduğu kazının üzerinden 2 ay geçti.

Jeotekstil ürünle kaplandı

2 ayın sonunda Koruma Kanunları çerçevesinde hamamın üstü ilk olarak jeotekstil ürünle kaplandı. Gerekli işlemlerin yapılmasının ardından tarihi hamamın üzeri toprakla kapatıldı. Vatandaşlar ise kapatılan kazı alanını otopark olarak kullanmaya başladı.

Kazı alanının otopark olarak kullanıldığını ifade eden Rahmi Ay, "Vatandaş boş olduğunu görünce aracını çekiyor. Ne yapsın, pazara gelince park yeri arıyor" dedi.

Mahalle sakinlerinden Eşref Oflaz, "15 gün önce kapattılar. Hamamın üzerine malzeme serdiler, ardından toprakla kapattılar. Koruma altına alacaklarmış" diye konuştu.

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