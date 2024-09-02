Samsun'da eşinin başına keserle vurduğu kadın öldü

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Naciye Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Osman Y. (77), eşi Naciye Y'yi (75) başına keserle vurarak ağır yaraladı.

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