Samsun'da eşinin başına keserle vurduğu kadın öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, eşinin başına keserle vurduğu kadın yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 16:48, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 16:48
Ali Fuat Başgil Mahallesi'nde yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Osman Y. (77), eşi Naciye Y'yi (75) başına keserle vurarak ağır yaraladı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Naciye Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, otopsi işlemleri için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Şüpheli Osman Y. gözaltına alındı.