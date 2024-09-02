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Polis memuru, kendisine saldıran ev sahibini silahla vurdu

Tuzla'da aralarında husumet bulunan polis memuru ile ev sahibi bina girişinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Polis memuru, kendisine küfür ederek saldıran ev sahibine silahla ateş ederek bacağından yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 18:14, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 18:48
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Polis memuru, kendisine saldıran ev sahibini silahla vurdu

Olay, Tuzla'da Mimar Sinan Mahallesi'nde dün saat 10.55 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Pendik Koruma Büro Amirliğinde görevli polis memuru K.K. ile, aralarında husumet bulunan ev sahibi A.D. bina girişinde karşılaştı. A.D., karşı kaşıya geldiği K.K.'ya küfür ederek saldırmaya başladı. Polis memuru K.K. çantasından çıkardığı beylik tabancası ile kendisini korumak amacıyla ateş ederek A.D.'yi sol bacağından yaraladı. Yaralı şahıs olay yerine intikal eden 112 ekiplerince Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayı gerçekleştiren K. K., Şifa Şehit Fadıl Şişman Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Polisin olay yerinde yaptığı çalışmada 1 adet boş mermi kovanı bulundu.

Öte yandan, polis memurunun kendisine saldıran kişiyi yaraladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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