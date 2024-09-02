Kars'ta ilkokul müdürünün aracına silahlı saldırı

Yenişehir Mahallesi Ahmet Aslan Caddesi'nde Kars İlkokulu Müdürü Koray Senger'in park halindeki aracına bir kişi, silahlı saldırı gerçekleştirip olay yerinden motosikletle kaçtı.

İhbar üzerine okulun önüne gelen polis ekipleri, saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, MOBESE kayıtlarını inceleyerek saldırı gerçekleştiren şüpheli ile ona yardım ettiği iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada Senger'in, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger'in kardeşi olduğu belirtildi.