Şoför olarak çalıştırılan biyoloğun sözleşmesinin iptali hukuka aykırı bulundu

İlk derece mahkemesi: Hizmetine ihtiyaç kalmadığını ortaya koyamadın

Davalı idarede bir adet biyolog kadrosunun bulunduğu, kadro ihdasının o pozisyonda hizmet ihtiyacını ortaya koyduğu, ayrıca hizmet alımı yoluyla üçüncü kişilere gördürülecek ilaçlama hizmetinin denetim ve kontrolünün bu alanda uzman kişilerce yapılmasının gerekli ve zorunlu olduğu, davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna yönelik herhangi bir tespit bulunmadığı, kaldı ki hem uyuşmazlık konusu işlemde hem de savunma dilekçesinde, davacının sözleşmesinin yenilenmesinin personel giderleri yönünden ne şekilde ekonomik soruna yol açacağının, somut bir şekilde izah edilmediği, biyolog kadrosunda hiç kimsenin hizmetine ihtiyaç duyulmadığı somut olarak ortaya konulmadığı gibi söz konusu kadronun iptal edildiğinin de davalı idarece ileri sürülmediği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının sözleşmesinin yenilenmemesini haklı kılan herhangi bir neden bulunmadığı ve dava idare tarafından takdir yetkisinin keyfi şekilde kullanıldığı anlaşılmıştır.

İdare: Biyolog ihtiyacı yoktur, ilgili şoför yapılmıştır

Biyolog unvanlı personelin, kurumda faaliyet alanının bulunmadığı, bu sebeple 2017 yılında şoför olarak görevlendirildiği, davacı tarafça, çeşitli defalar hizmet sözleşmesinin ihlaline yol açıldığı, mazeretsiz olarak işe gelmediğinden kınama cezası ile cezalandırıldığı, ihdas edilen her kadronun kullanılmasının gerekmediği gibi, bu kadroya ihtiyaç duyulduğu yönünde bir anlamın da çıkarılamayacağı, davacı hakkındaki performans değerlendirme raporları incelendiğinde, kriterlere verilen puanların düşük olduğunun görüldüğü, süreli olarak düzenlenen sözleşmenin yenilenmemesinde ihtiyaç durumu, performans, hizmetin gerekleri ve kamu yararının gözetilmiştir



T.C.

DANIŞTAY

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No: 2021/6888

Karar No: 2024/2736

İSTEMİN KONUSU:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesinin . tarih ve E: ., K: . sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava konusu istem:

. Belediye Başkanlığında 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde biyolog olarak görev yapan davacının, sözleşmesinin 31/12/2019 tarihi itibarıyla sona ermesine müteakip 13/12/2019 tarih ve 149885 sayılı onay gereğince 2020 yılı için yenilenmemesine ilişkin . tarih ve . sayılı işlemin iptaline, yoksun kaldığı parasal haklarının ödenmesine, özlük, emeklilik ve sosyal haklarının iadesine karar verilmesi istenilmiştir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti:

. İdare Mahkemesinin. tarih ve E:. , K:. sayılı kararıyla; uyuşmazlıkta, davalı idarede bir adet biyolog kadrosunun bulunduğu, kadro ihdasının o pozisyonda hizmet ihtiyacını ortaya koyduğu, ayrıca hizmet alımı yoluyla üçüncü kişilere gördürülecek ilaçlama hizmetinin denetim ve kontrolünün bu alanda uzman kişilerce yapılmasının gerekli ve zorunlu olduğu, davacının görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna yönelik herhangi bir tespit bulunmadığı, kaldı ki hem uyuşmazlık konusu işlemde hem de savunma dilekçesinde, davacının sözleşmesinin yenilenmesinin personel giderleri yönünden ne şekilde ekonomik soruna yol açacağının, somut bir şekilde izah edilmediği, biyolog kadrosunda hiç kimsenin hizmetine ihtiyaç duyulmadığı somut olarak ortaya konulmadığı gibi söz konusu kadronun iptal edildiğinin de davalı idarece ileri sürülmediği bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının sözleşmesinin yenilenmemesini haklı kılan herhangi bir neden bulunmadığı ve dava idare tarafından takdir yetkisinin keyfi şekilde kullanıldığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklar isteminin kabulüne, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti:

. Bölge İdare Mahkemesi. İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usule uygun olduğu ve davalı idare tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını gerektirecek nitelikte görülmediği gerekçesiyle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.



TEMYİZ EDENİN İDDİALARI:

Biyolog unvanlı personelin, kurumda faaliyet alanının bulunmadığı, bu sebeple 2017 yılında şoför olarak görevlendirildiği, davacı tarafça, çeşitli defalar hizmet sözleşmesinin ihlaline yol açıldığı, mazeretsiz olarak işe gelmediğinden kınama cezası ile cezalandırıldığı, ihdas edilen her kadronun kullanılmasının gerekmediği gibi, bu kadroya ihtiyaç duyulduğu yönünde bir anlamın da çıkarılamayacağı, davacı hakkındaki performans değerlendirme raporları incelendiğinde, kriterlere verilen puanların düşük olduğunun görüldüğü, süreli olarak düzenlenen sözleşmenin yenilenmemesinde ihtiyaç durumu, performans, hizmetin gerekleri ve kamu yararının gözetildiği belirtilerek, temyize konu kararın bozulması gerektiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK H KİMİ DÜŞÜNCESİ:

Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2. Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptaline, davacının yoksun kaldığı özlük ve parasal haklar isteminin kabulüne, işlem nedeniyle yoksun kalınan parasal haklarının davacıya ödenmesine ilişkin İdare Mahkemesi kararına karşı yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesinin . tarih ve E:. , K:. sayılı kararının ONANMASINA,

3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de . Bölge İdare Mahkemesi . İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın . İdare Mahkemesine gönderilmesine, kesin olarak, 29/05/2024 tarihinde, oybirliğiyle karar verildi.

