Bakanlıktan 'Sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması' ile ilgili iddialara açıklama

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında 'sendika üyelik bilgilerinin işverenle paylaşılması'na ilişkin aslı olmayan iddialar yer almaktadır. Özel bir maden şirketinin Genel Müdürünün sosyal medya hesabından paylaştığı bahse konu olan üyelik dökümündeki format Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın Yetki Tespit Otomasyon Sistemine ait değildir. Ayrıca herhangi bir işverenin de Bakanlığımızın sisteminde bulunan bir dokümana erişim yetkisi bulunmamaktadır.

Paylaşılan formattaki dökümler e-Devlet Portalı üzerinden yalnızca sendikaların yetkili kullanıcıları ve sendika üyesi çalışanların kendi e-devlet şifreleri ile alabileceği üyelik bilgi dökümleridir" denildi.