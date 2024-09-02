'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama

Orman Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplanandan paylaşılan 'İzmir ili Karşıyaka ilçesinde 15 gün önce yanan ormanlık alan, orman sınırları dışına çıkarıldı' paylaşımına istinaden Orman Genel Müdürlüğü olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrasında, evleri zarar gören vatandaşların ihtiyacını karşılamak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından konut inşası için alan belirleme çalışması başlatılmıştır. İlgili Bakanlık, Bayraklı ilçesinde, orman sınırları içinde olmakla birlikte, orman vasfına sahip olmayan otluk, taş ve kayalıktan oluşan 375 hektarlık alanı deprem konutları inşa etmek için talep etmiştir.

Bu alanın, depremzedelere konut inşasında değerlendirilmesi için 26 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'deki kararla orman sınırlan dışına çıkartılmasına karar verilmiştir. Ancak yapılan bu hukuki işlem, Danıştay tarafından usuldeki eksiklik gerekçe gösterilerek 13 Ekim 2023 tarihinde iptal edilmiştir.

İşlemdeki usulden kaynaklanan eksiklik giderilerek tashih edilmiş ve 31 Ağustos 2024 tarih ve 32648 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile orman sınırları dışına yeniden çıkartılmasına karar verilmiştir.

Yukarda bahse konu süreç devam ederken, 15 Ağustos 2024 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde yangın çıkmıştır. Resmi Gazete'deki kararla Bayraklı'da orman sınırları dışına çıkarılan alanın 95 hektarlık kısmı bu yangından etkilenmiştir. Ancak etkilenen bu kısım, orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfını taşımayan bir alandır.

Sonuç olarak, haber ve yorumlarda iddia edildiği gibi yanan bir orman alanının orman sınırları dışına çıkarılması gibi bir durum söz konusu değildir. Fiilen orman örtüsüne ve orman vasfına sahip olmayan bir alan orman sınırları dışına çıkarılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Bir alanın orman sınırları dışına çıkarılması, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun Ek 16'ncı maddesi kapsamında yapılmaktadır. Burada göz önüne alınan husus, alanın orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan taşlık, kayalık, verimsiz ve fiilen orman vasfını taşımayan bir alan olmasıdır.

Ormanlarımız Anayasamızın 169. maddesi ile koruma altına alınmıştır. Yanan ormanlarımız yangın sonrası yeniden ormanlaştırılmakta ve bu sahalarda yapılacak ağaçlandırma çalışmaları kamuoyu ile paylaşılmaktadır. İzmir'deki yangında zarar gören ormanlarımızın yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara yangın sonrası başlanmıştır. Ayrıca, orman dışına çıkarılan alanın en az iki katı kadar alan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Genel Müdürlüğümüze yeni orman tesis edilmesi için tahsis edilmekte, bu alanlarda orman tesis edilmesi çalışmaları yapılmaktadır" denildi.