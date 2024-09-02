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Belediye meclisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması unutuldu

Esenyurt Belediye Meclisinde, saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasının unutulması tartışmaya neden oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 20:47, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 20:49
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Belediye meclisinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması unutuldu

Esenyurt Belediye Meclisi eylül ayı birinci oturumu, Belediye Başkanı Ahmet Özer başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını yapan Özer, ardından özel görüşmeleri olduğu için toplantıdan ayrılacağını söyledi. Meclisten ayrılacağı sırada Özer'e görevli tarafından saygı duruşunda bulunulmadığı ve İstiklal Marşı'nın okunmadığı hatırlatıldı.

Özer, görevliye "Şimdi mi yapalım onu, ben çıktıktan sonra mı?" diye sordu.

Ardından Özer, "Birazdan daha önceden planlanmış bazı görüşmeler için aranızdan ayrılacağım. Dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nı yapıp öyle ayrılmam gerekiyormuş. Hepinizi saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na davet ediyorum." dedi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclise ara verildi.

Ara sonrası Meclisi, Esenyurt Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Oktay Kılıç yönetti.

Gündem dışı söz alan Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Togay Çoban, yaşananlara tepki gösterdi.

Kendileri konuşma yaptıktan sonra Özer'in ayrılmasını beklediklerini ifade eden Çoban, ''Ne yazık ki büyük bir skandala imza attı. Ben bilerek olduğuna inanıyorum. İki ay aranın ardından belediye meclisi açıldığında saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra gündemlere geçilir. Ne yazık ki Cumhuriyet tarihinden bu yana ilk kez böyle bir uygulamayla karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Ankara'da sürekli halktan, Cumhuriyet'ten, demokrasiden bahseden Esenyurt Belediye Başkanı, ne yazık ki sanki Cumhuriyet'le bir sorunu varmış gibi 40 dakika konuştuktan sonra 'Buradan ayrılacağım.' dedi." diye konuştu.

"Yetkili arkadaş uyardıktan, 'Saygı duruşunda bulunmadık ve İstiklal Marşı'nı okumadık.' dedikten sonra 'Ben gideyim mi yoksa şimdi mi okuyayım?' diye söyledi. Arkadaşlar uyardıktan sonra İstiklal Marşı'nı okumadan buradan ayrıldı." diyen Çoban, sözlerini şöyle sürdürdü: :

"İşte sizin CHP dediğiniz duruş bu şekilde. İsterdim ki iki ay sürenin ardından Belediye Başkanı, grup başkanvekillerinin konuşmasını dinledikten sonra buradan ayrılsın. Zaten konuşmalar bittikten sonra komisyonlara havale edip ayrılacaktık. Ancak Sayın Belediye Başkanı ne yazık ki eleştirilere tahammülü olmadığı için geldi, burada açılışını yaptı, açılışı da teamüllere uygun şekilde yapmadan Meclisi hiçe sayarak buradan ayrıldı. Huzurlarınızda kendisini kınıyorum.''

Çoban'ın eleştirilerine yanıt veren Esenyurt Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Oktay Kılıç, gündeme geçmeden önce saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunduğunu söyledi.

Kılıç, "Her ne kadar gündeme geçmemiş isek de burada Başkanımızın 'Gideyim mi, kalayım mı?' gibi bir söylemi olmadı, tam tersine müdürümüze, 'Bu şimdi mi söylenir, en başta neden söylemediniz?' gibi bir serzenişi oldu. Kasten yapıldığı yönündeki ithamınız kabul edilebilir değil, bunu iade ediyoruz." dedi.

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