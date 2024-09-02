CHP TBMM kapalı grup toplantısı yapıldı

Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
Almanya tarihinde bir ilk! Otomobil devi fabrikasını kapatmayı planlıyor
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
İlkokul öğretmenleri için süreç odaklı materyaller yayımlandı!
Sponsorlu İçerik
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
Bakan Tunç'tan Kara Harp Okulundaki yemin görüntülerine açıklama
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
OVP'nin açıklanacağı tarih belli oldu
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
'İzmir'de yanan alan orman sınırı dışına çıkarıldı' iddiasına açıklama
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
TSYD havuzunda öğretmene 'başörtüsü ayrımcılığı' iddiasına soruşturma
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Narin'in kaybolmasına ilişkin soruşturmada amcası tutuklandı
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Dolar yeniden 34 TL'nin altına geriledi
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Bakan Tekin'den öğretmenlere 'sınıf annesi' hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye yeni anayasaya hazırdır
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Ankara'da kırılan inşaat iskelesinden düşen 3 işçi öldü
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Türkiye BRICS üyeliği için resmen başvurdu
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Teğmenlerle ilgili soruşturma iddiasına MSB'den açıklama
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Otomotiv endüstrisi ağustosta en fazla ihracat yapan sektör oldu
Mama paraları at yarışına gitmiş
Mama paraları at yarışına gitmiş
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı partisinden istifa etti
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
KYK yurt ücretlerine yüzde 50 zam
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den 'yeni müfredat' açıklaması
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
AK Parti'de MKYK toplanıyor: Kadrolarda yenilenme için geri sayım
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Bolat: Türkiye'nin Ağustos ihracatı 22,1 milyar dolar oldu
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Bakan Şimşek: Dezenflasyon sürecine girdik
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak
İstanbul'da uyum haftası trafiği
İstanbul'da uyum haftası trafiği
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
RTÜK'ten YouTube hazırlığı: Sokak röportajlarına düzen getirilecek
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Döviz ve altın dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Okullarda uyum programı bugün başlıyor
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Yılsonuna kadar 11 girişime daha yatırım yapacak
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Artıları ve eksileriyle 2. elde yeni dönem
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Emekli maaşında yeni sistem önerisi!
Ana sayfaHaberler Siyasi

CHP TBMM kapalı grup toplantısı yapıldı

CHP TBMM Grubu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 02 Eylül 2024 22:57, Son Güncelleme : 02 Eylül 2024 22:58
Yazdır
CHP TBMM kapalı grup toplantısı yapıldı

Genel başkan yardımcıları, grup başkanvekilleri ve milletvekillerinin katılımıyla basına kapalı gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Partinin 6-7-8 Eylül'de tüzük değişikliği için yapılacak 20. Olağanüstü Kurultay gündemli toplantıda, belediye başkanlığı ve milletvekili adaylıkları için gündeme gelen ön seçim ve 3 dönem kuralı, çarşaf liste, kadın, genç ve meslek kotası, parti üyeliği şartları ve genel başkan adaylığı yönteminin görüşüldüğü öğrenildi.

Toplantıda, Tüzük Komisyonu'nun çalışmaları, alınan talepler ve hazırlanan tüzük taslak metninin güncel hali de ele alındı.

- Özel, öncesinde PM toplantısına katıldı

Öte yandan Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde 5 saat süren Parti Meclisi (PM) toplantısına da başkanlık etti. Özel'in sunumuyla başlayan toplantıda, tüzük kurultayı masaya yatırıldı. Tüzük taslak metni PM üyeleriyle paylaşılırken, üyeler görüş ve önerilerini dile getirdi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber